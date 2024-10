Emplacement ETA-0

Cela fait partie des nouveautés via la mise à jour déployée ce 10 octobre : un nouveau marchand arrive à Albion. Où exactement ? On vous donne l’emplacement de ETA-0, sachant qu’il sera toujours au même endroit. Contrairement à son homologue Xur, celui-ci ne bouge pas d’un week-end à un autre.

ETA-0 se situe à Albion, le hub principal du jeu, assez proche de Anaïs, le PNJ qui vous permet d’effectuer des recherches. Il est situé sur la plateforme où se situe le second point de téléportation de la cité, « entrée de la ville ». Il vous suffit de vous retourner pour le trouver et lui parler.

Horaires ETA-0

ETA-0 étant un marchand temporaire itinérant, il ne sera pas toujours disponible dans Albion. Effectivement, celui-ci n’est présent que pour une durée limitée et arrivera chaque week-end. Plus précisément, ETA-0 est disponible tous les vendis aux lundis aux horaires suivants :

Arrivée : Vendredi 9h

: Vendredi 9h Départ : Lundi : 9h

Heure française, avant le décalage horaire.

Que vend ETA-0

Etant un marchand qui n’est là que le week-end, ETA-0 vous proposera des équipements, des armes et des composantes qui devraient varier d’une semaine à une autre. Nous ne savons pas encore si tout ce qu’il vend va changer (ou si les composants et ressources resteront par exemple) mais on imagine des armes et plans différents à chaque week-end (à voir si les légataires les plus récents feront partie de la rotation).

Avec ses deux monnaies, le marchand propose « logiquement » deux boutiques, l’une avec les coupons ETA standard, l’autre avec les coupons premium. La première concerne des emplacements d’équipement supplémentaires, des briseurs de code, des stabilisateurs de forme, et de nouvelles couleurs cosmétiques. La seconde monnaie propose globalement la même chose, en troquant l’emplacement d’équipement contre du stockage et du légataire.

Dans les deux cas, il est aussi possible d’acheter des schémas pour avancer dans la recherche de plan, aussi bien pour les armes que pour les légataires. Seule la monnaie premium semble proposer un schéma de qualité supérieure (couleur dorée), avec l’Espoir trahi proposé cette première semaine.

Comment obtenir des coupons ETA ?

Deux nouvelles monnaies ont été introduites avec les Coupons ETA Standards et les Coupons ETA Premium. Les deux peuvent être cumulées et serviront donc à acheter les équipements vendus par ce nouveau PNJ (et à priori, cette monnaie ne sert qu’à ça). Les deux s’obtiennent de façon différentes :

Coupon ETA Standard : Ces coupons sont un peu plus difficiles à bas niveau à obtenir puisqu’il s’agit des récompenses de boss de fin des opérations d’infiltration en difficulté 400%, la nouvelle difficulté introduire il y a peu

Ces coupons sont un peu plus difficiles à bas niveau à obtenir puisqu’il s’agit des récompenses de boss de fin des opérations d’infiltration en difficulté 400%, la nouvelle difficulté introduire il y a peu Coupon ETA Premium : Il s’agit de ressources que l’on obtient en vendant des schémas que vous avez en stock. Si vous avez un Schéma d’un Légataire ou d’une arme en trop, vendez-les pour en obtenir

L’avantage, c’est que vos schémas en double vont (enfin) servir à quelque chose. N’hésitez pas à compléter ce guide en commentaire, vous pouvez en attendant trouver d’autres astuces sur notre soluce de The First Descendant.