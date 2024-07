The First Descendant : La plus grosse mise à jour depuis le lancement est déployée avec de nouveaux Légataires, voici les nouveautés

La MàJ 1.0.5 apporte des légataires

C’est une demie surprise puisque Nexon avait déjà confirmé qu’un nouveau Légataire, appelé Luna, serait présent dans cette mise à jour 1.0.5. Déployée aujourd’hui et (normalement) déjà disponible au téléchargement, ce nouveau patch a tout de même réservé quelques surprises, puisque Luna ne viendra pas seule : Valby Ultime a aussi été ajoutée. Certes, version améliorée de la Valby déjà déployée, mais cela donnera du grain à moudre pour les personnes qui ont déjà débloqué de nombreux légataires.

Luna se présente comme un personnage assez dynamique qui va jouer sur le rythme (et la musique). On nous explique qu’elle est revenu à Albion après plusieurs années d’errance et qu’elle se bat avec un pistolet synthétiseur. Ses capacités lui permettent aussi d’être un bon soutien en boostant les coéquipiers, comme vous pouvez l’apercevoir dans cette nouvelle bande-annonce.

En plus de ces nouveaux personnages, The First Descendant intègre également un nouveau boss (le colosse Gluttony), une nouvelle arme ultime (le « Peace Mediator ») et un nouveau module (« Arche Concretion ») qui va améliorer la défense. Et puisque l’occasion était idéale, des améliorations et autres correctifs ont également été déployés, comme la possibilité de récupérer en une seule fois les objets trouvés dans la boîte au lettre, un meilleur équilibrage chez Valby, Blair et Freyna et d’autres joyeusetés que vous retrouverez dans le patchnote.

Patchnote mise à jour 1.0.5

Voici toutes les nouveautés de ce patch du 31 juillet 2024. A noter qu’il s’agit d’une version traduite du site officiel :

Ajouts majeurs

Ajout d’un nouveau Légataire : Luna

Ajout d’un nouveau Légataire : Valby ultime

Nouvelle arme : Peace Maker

Nouveau boss : Gluttony

Nouveau module : Arche Concretion

Ajout de nouvelles tenues et autres éléments cosmétiques

Améliorations du contenu

Interface

Pour éviter que l’échange de modules ne devienne une stratégie dans les batailles d’interception et les opérations d’infiltration, l’équipement et le retrait de modules, la modification des préréglages et des chargements sont désormais interdits.

Ajout d’une fonctionnalité permettant de collecter tous les objets perdus et trouvés en une seule fois dans la boîte aux lettres.

Après avoir vérifié la carte avec les informations acquises dans la bibliothèque, la fermeture de la carte laisse désormais la bibliothèque ouverte.

Ajout de la fonctionnalité Camera Shake ON/OFF dans les options de jeu.

(PS, Xbox) Ajout de la possibilité de sélectionner des mots-clés de recherche prédéfinis pour faciliter la recherche de modules et la recherche.

Ajout de virgules après chaque trois chiffres dans le menu du jeu et le HUD pour faciliter la lecture des unités numériques.

Vous pouvez désormais vérifier les informations statistiques clés dans les inventaires d’armes, de réacteurs et de composants externes.

Vous pouvez désormais enregistrer les objets équipés en tant qu’objets attachés.

L’enregistrement d’un préréglage enregistre désormais automatiquement les objets équipés en tant qu’objets attachés.

Vous pouvez désormais activer ou désactiver l’ affichage du réticule à point rouge des villes dans les options de jeu.

Ajout d’une image à certains éléments dans les options graphiques pour montrer ce qu’ils font.

Augmentation de la vitesse de défilement lors du défilement de la carte avec le stick R de la manette.

Modification de la couleur des icônes pour les batailles d’interception du Vide en difficulté difficile sur la carte du monde pour faciliter leur distinction des batailles en difficulté normale.

La carte n’affiche plus le marqueur lorsqu’un PNJ de quête suivi disparaît.

Les modules de modification pour le même descendant sont désormais affichés ensemble sur une ligne dans la bibliothèque .

Lorsque la première récompense claire et la récompense claire répétée sont identiques, les informations d’acquisition dans la bibliothèque ne les affichent plus toutes les deux.

Lors de la sélection de tous les modules en double dans Démonter les modules, vous pouvez désormais utiliser un filtre pour enregistrer uniquement les modules sélectionnés pour le démontage.

Simplification du module combinant animation.

Démarrer une recherche dans l’onglet Matériaux du menu Recherche vous ramène désormais à l’onglet Matériaux.

Ajout du bouton « Quitter le groupe » au menu Social pour rendre la fonction plus facile à trouver.

Ajout d’une fonction de recherche au menu Consommables.

Même lors de l’acquisition de skins pour les Descendants qui ne sont pas actuellement utilisés, le point rouge apparaît toujours.

Ajout du point rouge lors de l’acquisition de peinture.

Le point rouge apparaît désormais également dans l’onglet latéral de la liste des armes lors de l’acquisition d’un skin d’arme.

Légataires et Modules

Augmentation de la portée de contagion du poison de la salle 0 de Freyna, d’un rayon de 4 m à un rayon de 7 m.

Augmentation de la plage de mise à l’échelle maximale des compétences de Valby de 200 % à 250 %.

Augmentation de la plage de mise à l’échelle maximale des compétences de Blair de 200 % à 250 %.

Modification du blizzard généré par le module « Nuage glaciaire » de Viessa pour qu’il soit déclenché instantanément sans délai.

La peau de la tête « Cadet de l’Académie d’Albion » de Valby a été modifiée pour qu’elle puisse être teinte.

Remplacement de « Dégâts finaux entrants » par « Modificateur de dégâts entrants » dans la description du module « Récupération en toute sécurité ».

Équipement

Ajout d’une fonctionnalité dans les options de jeu qui permet à certaines armes à tir unique et en rafale de tirer automatiquement lorsque le bouton de tir est enfoncé et maintenu enfoncé.

Augmentation des dégâts des coups critiques d’Enduring Legacy de 1,7x à 2,3x.

Augmentation du taux de coup critique du jardin secret de 35 % à 50 % et des dégâts de coup critique de 1,85x à 2,25x.

Augmentation du taux de coup critique de Dévotion de Nazeistra de 36 % à 45 % et des dégâts de coup critique de 2x à 2,25x.

Le taux de déclenchement du bombardement du destin inversé de Greg a été réduit, mais il se déclenche désormais également lorsque l’arme est tirée sur des ennemis non protégés.

Les équipements peuvent désormais être démontés en une seule fois sans limite de quantité.

Autre

Augmentation d’environ 7 fois la quantité d’éclats du Vide pouvant être acquis lors d’opérations spéciales.

Réduction de la distance à laquelle vous êtes renversé lorsque vous êtes touché par un piège.

Le ratio selon lequel les PV de la sphère d’immunité du monstre nommé évoluent en fonction du nombre de joueurs dans les opérations d’infiltration a été réduit, et la durée de l’immunité a été réduite.

Les champs Désert d’Agna, Vêpres, Marais de l’Écho, Ravin de la Nuit Blanche, Hagios et Forteresse ont désormais 100 % de chances de faire apparaître des coffres-forts cryptés à l’apparition.

Augmentation de la taille de la hit box dans les missions de « collecte de données » pour faciliter la collecte de données.

Les bruits environnementaux extérieurs sont désormais moins audibles dans les espaces intérieurs de Kingston.

Ajustement de la distance à laquelle les monstres apparaissent dans le laboratoire pour être plus proche de 15 m.

Niveaux sonores équilibrés pour la notification de destruction du bouclier, la fenêtre de résultats de recherche de matériaux, etc.

Pour consulter les autres changements et correctifs, consultez le site officiel. Et pour des astuces, vous pouvez vous rendre sur notre guide complet.