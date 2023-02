The Day Before : Le studio est accusé de plagiat suite à sa dernière vidéo

Plus The Day Before fait parler de lui, plus le mensonge apparaît en plein jour. Le MMO développé par Fntastic peine à rassurer les foules depuis son report, qui a fait tire la sonnette d’alarme sur l’entièreté du projet. Entre un conflit juridique autour de la marque, un studio qui fait plus d’effort pour vendre un logiciel de coworking plutôt que son jeu et une démonstration de gameplay de 10 minutes que l’on peut considérer comme catastrophique, plus rien ne va autour de The Day Before. Et ça ne va pas s’arranger.

They can't even come up with their own trailer ideas. Straight ripping CoD Zombies shot for shot.

If you're following The Day Before for anything other than to watch the trainwreck you're setting yourself up for disappointment.

We're looking at War Z all over again, for sure. pic.twitter.com/m2BVF2R8rL

— Force (@ForceStrategy) February 4, 2023