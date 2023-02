The Day Before : La vidéo de 10 minutes de gameplay est là mais elle ne devrait pas rassurer du tout

Le studio Fntastic semble être embourbé dans un marasme dont il a bien du mal à s’extraire lorsqu’il s’agit de nous convaincre que The Day Before est un vrai jeu, et non juste un projet suspect qui n’a fait qu’enchaîné les fausses promesses. Le titre a récemment été repoussé à la toute fin de l’année pour un soi-disant conflit juridique autour de la marque The Day Before (avant qu’on apprenne qu’il aurait été repoussé dans tous les cas), alors que le studio nous avait promis une nouvelle vidéo de gameplay censée rassurer sur l’état du jeu. Conscient des inquiétudes soulevées par le report, Fntastic s’est engagé à tout de même publier cette vidéo, qui est disponible aujourd’hui et qui pour le moins… étonnante.

Petite balade au cœur de l’apocalypse

Que dire après avoir visionné ces 10 minutes de gameplay, si ce n’est qu’on est évidemment très loin des premières vidéos du jeu. On a beaucoup de mal à penser que l’on a ici en face de nous un jeu qui était prêt à sortir dans quelques semaines, tant rien ne va. La platitude de la séquence montrée en interrogera plus d’un, puisqu’elle se contente de faire avancer un personnage en ligne droite dans une ville complètement morte. D’accord, c’est la fin du monde, mais tout de même.

Entre ça, la musique complètement lunaire de l’établi (ça a le mérite de faire rire), les environnements vides, les zombies qui ne s’approchent jamais réellement (pratique pour éviter de montrer le vrai gameplay des gunfights, probablement inexistant pour le moment) et l’interface désuète, il n’y a pas franchement de quoi être rassuré. Et oui, on semble faire le procès du jeu bien trop en avance, mais cette vidéo ne fait que montrer une nouvelle fois que tout ce qui a été promis avant n’est pas vraiment là et qu’il ne faut pas penser que tous ces problèmes se régleront d’ici la sortie, même si on ne demande qu’à avoir tort. Espérons que le studio ne sait simplement pas comment bien communiquer, mais en voyant leurs précédentes vidéos bien plus abouties, on a du mal à le croire.

The Day Before sortira le 10 novembre prochain sur PC. Peut-être. Probablement.