The Day Before est repoussé au 10 novembre à cause d'un conflit sur le dépôt de la marque, le jeu est retiré de Steam

Avec les récentes présentations du jeu, plus personne n’espérait vraiment que The Day Before sorte le 1er mars prochain, comme cela était initialement prévu. Et ce, même si Fntastic nous avait promis de publier des extraits de gameplay du jeu dans les prochains jours. L’inquiétude autour du projet continue de se vérifier jour après jour puisque le studio annonce aujourd’hui un énième report pour son jeu, pour une raison somme toute étonnante.

Nouvelle embûche peu commune pour le projet

Dites au revoir à The Day Before pour le mois de mars. Le MMO ne sortira finalement que le 10 novembre prochain sur PC, même si l’on prendra cette nouvelle date avec évidemment beaucoup de pincettes, tant le titre nous aura fait faux bond plusieurs fois. Un report qui intervient donc juste avant une présentation de gameplay très attendue, qui devait lever les doutes à propos du jeu que beaucoup commencent à voir comme un beau vapoware.

Un hasard sans doute, et libre à chacun d’accorder le bénéfice du doute au studio qui justifie ce report par un souci de dépôt de marque. En effet, Fntastic indique que Steam a bloqué la page du jeu puisque quelqu’un possédant la marque The Day Before aux Etats-Unis l’aurait demandé. Le studio explique que lorsque le jeu a été annoncé en 2021, la marque était libre de droit, mais qu’après l’annonce, quelqu’un se serait jeté sur le dépôt de celle-ci aux Etats-Unis avant Fntastic. Les équipes affirment avoir appris la nouvelle le 19 janvier dernier, et promettent d’être actuellement en cours de négociations pour régler le litige. Cependant, le jeu aura droit à un gros report.

Pour ce qui est de la vidéo de gameplay promise, Fntastic dit consulter ses avocats en premier lieu avant de savoir quand la diffuser. On ne veut pas jouer les pessimistes, mais difficile de ne pas être sceptiques face à ce projet qui multiplie les erreurs aussi grosses que celle-ci.