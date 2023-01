Accueil » Actualités » The Day Before : Quelques images de gameplay en plus pour le MMO, avec une vidéo lunaire du studio

Nvidia a profité du CES 2023 pour tenir l’une des premières conférences de gaming. Si l’accent était bien entendu porté sur la présentation de nouveaux matériels, comme la RTX 4070 Ti, le fabriquant voulait aussi mettre en avant quelques jeux qui tiraient le mieux parti de la technologie DLSS 3 pour mieux vanter les capacités techniques de ses produits. The Day Before était l’un de ses jeux, puisque le studio Fntastic a publié un court extrait de gameplay tout en dévoilant une vidéo pas comme les autres des coulisses du développement, c’est le moins que l’on puisse dire.

Downgrade confirmé ?

Même si cet extrait in-game en 4K RTX sert à illustrer la puissance des cartes graphiques Nvidia, on ne pourra s’empêcher de constater que The Day Before apparaît un peu moins beau à chaque fois qu’il se montre (sans pour autant être hideux, loin de là). Sans doute parce que ce dernier se rapproche de sa date de sortie et qu’il était temps de ne plus induire les gens en erreurs avec une démo technique qui avait peu de chances d’être réelle.

Après tout, Fntastic n’a pas les ressources d’un grand studio (rappelons que plus de 40 bénévoles travaillent sur le jeu), mais il y fait apparemment bon vivre. C’est du moins ce que veulent mettre en avant les dirigeants du studio dans une vidéo surprenante qui ne parle finalement pas vraiment du jeu, mais… d’un logiciel de coworking.

On se croirait presque dans une parodie, tant les efforts fournis pour cette vidéo sont autrement plus importants que ceux fournis pour nous présenter le MMO qui doit sortir dans moins de deux mois. On croise donc les doigts pour que tout ceci ne soit pas qu’une vaste fumisterie.

The Day Before sera disponible dès le 1er mars sur PC, puis à une date ultérieure sur PlayStation 5 et Xbox Series.