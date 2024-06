Avec un premier trailer pour Tenjutsu étalant un style cinématique superbe, le passage à une séquence de gameplay en pixel art surprend mais ne perd pas en charme ni en rythme. Car oui, il n’y aura pas vraiment le temps de s’ennuyer dans ce titre bourré d’action.

Les images le montrent très bien, notre personnage, une yakuza renégate, bouge avec fluidité et utilise poings, pieds et armes en tous genres pour faire régner sa loi. Son but : libérer Secret Garden City du contrôle de quatre syndicats du crime.

Roguelike oblige, la rejouabilité est au cœur de l’expérience avec ici une certaine gestion de sa progression. Attaquer une première organisation devrait se faire sans trop de peine. Mais en ce qui concerne les suivantes, elles auront eu vent de vos actions et vous attendront de pied ferme. Et plus nous avançons, plus nous nous préparons, plus les ennemis auront le temps de s’organiser, compliquant ainsi la tâche. Du coup, à vous de voir quel ordre vous convient le mieux pour démanteler une à une ces quatre organisations.

Pour nous aider, les ressources que nous accumulons au fil de nos tentatives peuvent être dépensées dans des restaurants et autres boutiques remis sur pied. C’est donc un peu à nous de refaçonner la ville avec nos choix d’améliorations pour chaque quartier, afin de récupérer de nouvelles armes et techniques pour pousser son exploration toujours plus loin à chaque tentative. Sachez enfin que l’on peut compter sur des raccourcis, débloqués en allant suffisamment loin, histoire de gagner un peu de temps au moment de retenter une run.

Tenjutsu débarquera sur PC via Steam à une date encore inconnue.