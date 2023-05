Tekken 8 : Un playtest semble avoir fuité sur Steam, une annonce au Summer Game Fest ?

La sortie de Street Fighter 6 cette semaine occupe déjà beaucoup les amateurs de jeux de combat, et l’arrivée prochaine de Mortal Kombat 1 occulte forcément un peu l’actualité autour de Tekken 8 ces derniers temps. Si on s’attend à ce que le jeu de NetherRealm soit au programme du Summer Game Fest avec ses premières images de gameplay, c’est un peu plus flou du côté du titre de Bandai Namco. Rien ne peut encore garantir la présence de Tekken 8 au Summer Game Fest, sauf un petit indice déterré par les dataminers.