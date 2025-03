Atelier Yumia confirme une collaboration avec Tekken 8 dans une drôle de vidéo

Yumia Mishima

On trouvera un peu de Tales of Graces f dans Atelier Yumia grâce à un DLC gratuit, mais il faut également s’attendre à retrouver un peu d’Atelier Yumia dans Tekken 8 d’ici peu de temps. C’est un échange de bons procédés qui s’ouvre entre Bandai Namco et Koei Tecmo, avec le dernier épisode de la série de JRPG qui sera mis à l’honneur dans le jeu de combat. Cette collaboration a été annoncée aujourd’hui avec une vidéo qui nous fera sourire, puisque l’on y voit Yumia rejouer une scène mythique de la saga Tekken.

Cette vidéo ne nous donne pas plus de précision sur le contenu de la collaboration, mais Koei Tecmo précise qu’Atelier Yumia sera au cœur d’un DLC gratuit pour Tekken 8, avec des costumes en plus et des accessoires pour nos personnages, qui seront à l’image du JRPG. Aucune date n’a encore été annoncée pour ce DLC.

Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée sortira le 21 mars 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.