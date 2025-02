Tekken 8 démarre sa saison 2 avec Anna Williams et dépasse les 3 millions de copies vendues

Le huitième épisode se porte bien

Sans surprise, Anna Williams sera donc bien le premier personnage DLC à rejoindre le casting de Tekken 8 pour le début de la saison 2 du jeu. On la voit ici arborant un nouveau look, et avec quelques mouvements inédits en plus où elle n’hésite pas à sortir son plus beau bazooka. Anna Williams sera disponible à partir du 31 mars pour tous les possesseurs du deuxième Season Pass, et le 3 avril pour les autres.

Pour la suite de la saison 2, Bandai Namco ne veut toujours pas révéler le casting trop en avance. On sait seulement que le prochain personnage arrivera cet été et sera accompagné d’une arène. Après un autre DLC cet automne, le dernier personnage de la saison 2 arrivera cet hiver, lui aussi avec une arène en plus.

Et Bandai Namco espère que ce second Season Pass se vendra bien puisque le public potentiellement ciblé est de plus en plus large. Tekken 8 vient tout juste de dépasser les 3 millions de ventes en un peu plus d’un an, ce qui veut dire qu’il se vend plus rapidement que Tekken 7 à l’époque. Il y a encore du chemin pour rattraper le total des ventes de ce dernier (12 millions), mais l’aventure démarre bien pour Bandai Namco.