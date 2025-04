Tekken 8 : Après le patch de la saison 2 qui a déplu à la communauté, le réalisateur du jeu présente ses excuses

Le patch de la saison 2 de Tekken 8 a permis de rejouer avec Anna Williams, mais il a aussi introduit des changements d’équilibrage avec un moveset retravaillé pour certains personnages. Et autant vous dire ces modifications ne sont pas du tout bien passées, au point où la note du jeu sur Steam s’est fortement dégradée en quelques jours. Et cette colère a visiblement de quoi être justifiée puisque même Katsuhiro Harada, producteur historique de la série, pense qu’il y avait un problème.

C’est pourquoi le studio a sorti la version 2.00.02 du jeu hier, qui prend en compte une partie des retours pour améliorer l’expérience. Kohei Ikeda, qui est le réalisateur de Tekken 8, a ensuite pris la parole et a tenu à présenter ses excuses :

« À tous les fans de Tekken du monde entier, merci, comme toujours, pour votre soutien continu. Je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses en tant que réalisateur du jeu pour le fait que la saison 2 récemment publiée n’a pas répondu à vos attentes et a causé des désagréments en raison de problèmes critiques. Nous prenons très au sérieux vos commentaires et suggestions. Toute l’équipe travaille avec détermination pour résoudre ces problèmes et offrir une meilleure expérience de jeu. Nous continuerons à apporter des améliorations constantes et significatives, une par une, et ferons tout notre possible pour regagner votre confiance. »