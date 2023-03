Tekken 8 : C’est au tour de Lars Alexandersson de faire des étincelles

La promotion autour de Tekken 8 continue à un rythme ahurissant. On s’étonnait de voir les trailers de présentations de personnages s’enchaîner la semaine dernière, mais ce n’était pas fini puisque Bandai Namco continue de faire parler de son prochain jeu de combat avec de nouvelles vidéos pour tous les combattants qui ont déjà été annoncés. On s’en doutait, Lars faisait forcément partie de la liste des personnages qui seraient bientôt mis en avant, et ce dernier a donc désormais droit à sa propre vidéo.

Aussi rapide que l’éclair

Contrairement aux autres personnages déjà confirmés dans le roster, Lars fait presque figure de petit dernier puisqu’il est apparu pour la toute première fois dans Tekken 6. Il a depuis gagné en notoriété et s’est rapidement imposé comme un personnage important dans l’univers de Tekken.

On découvre ici son move-set actualisé avec des coups plus rapides que jamais et une attaque finale digne d’un héros de shonen. On suppose maintenant que le prochain personnage présenté sera probablement Jack, avant Jun qui marquera la fin de cette première salve de combattants. Ce n’est sans doute qu’après cela que l’on pourra découvrir le reste du casting.

Tekken 8 est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et sortira peut-être dans le courant de l’année 2023.