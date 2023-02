Tekken 8 : kazuya mishima montre ses nouveaux coups

2023 sera l’année de la grande guerre entre Tekken 8 et Street Fighter 6 puisque même si le jeu de Bandai Namco risque de plutôt attendre le début d’année prochaine pour sortir, il compte bien ne pas laisser le champ trop libre à son adversaire de chez Capcom.

Pour Tekken 8, c’était un mardi…

C’est donc pour cela que sorti de nulle part un mardi matin, nous avons droit à une nouvelle bande-annonce de gameplay. Après Nina Williams, on se penche sur un personnage déjà annoncé qui était justement la star du teaser initial mais aussi l’un des deux protagonistes de la vraie première vidéo de Tekken 8, à savoir Kazuya Mishima, également bien connu des joueurs et joueuses de Super Smash Bros Ultimate.

Alors certes, on l’avait déjà aperçu mais on constate encore mieux son côté implacable et sa puissance qui ne sont que renforcés par sa forme de démon. Les plus observateurs remarqueront que son gameplay a évolué pour lui offrir de nouvelles possibilités avec notamment des coups inédits. Mais tout ça ne nous avance toujours pas sur la période de sortie de Tekken 8 qui arrivera donc un jour sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.