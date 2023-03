Tekken 8 : Paul Phoenix revient de manière fracassante

Tekken 8 a soit un très gros casting soit une date de sortie plus proche que ce que l’on pourrait penser si on en croit le rythme de publication effréné des bandes-annonces dédiées aux personnages. Après Nina, Kazuya et Jin, cette semaine, c’est au tour de Paul Phoenix de montrer un peu plus de gameplay, lui qui avait déjà été dévoilé pour cet épisode.

Tekken 8 fait des économies sur son budget gel

Soyons très honnêtes, de toutes les bandes-annonces de gameplay des personnages, Paul est pour l’instant de loin celui qui semble avoir le moins de changements. Ce qui n’est pas plus mal puisque ça nous laisse le temps de se concentrer sur son nouveau design qui confirme que les combattants américains blonds n’ont visiblement pas eu des dernières années faciles vu leurs designs actuels, n’est-ce pas Street Fighter 6 ?

Dans tous les cas, cela nous permet de voir Paul combattre Law pendant deux minutes dont une partie sur une arène qui n’avait pas été montrée pour l’instant. Forcément, on se demande si son pauvre ami sera la star de la prochaine vidéo, à moins qu’il ne s’agisse de Jack, King ou Lars également déjà confirmés. Voire soyons fous, attendons quelqu’un que l’on n’a pas encore vu ou même un personnage inédit.

Mais tout cela ne nous avance toujours pas sur la date de Tekken 8 puisque le jeu n’a toujours pas la moindre fenêtre de sortie si ce n’est une déclaration de Bandai Namco auprès de ses investisseurs qui disait viser « l’année fiscale 2023 ou plus tard ». Mais on sait au moins que le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.