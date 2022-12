Tekken 8 montre de nouvelles images de gameplay et une partie de son casting

Chose promise, chose due. Bandai Namco nous avait certifié que Tekken 8 répondrait présent lors des Game Awards de cette année, ce qui a bien été le cas. L’éditeur a profité de la cérémonie pour nous dévoiler les vraies premières images in-game du jeu de combat, et s’il n’y a toujours pas de date de sortie à la clé, les fans de la licence se délecteront des combats entre des personnages qu’ils commencent à bien connaitre.

Jin et Kazuya se mettent encore une fois sur la tronche

On ne va pas se mentir, les images que l’on peut voir ici sont un cran en dessous de la première vidéo du jeu, alors que Katsuhiro Harada nous affirmait que l’on voyait du in-game. Qu’importe, on est ici pour la baston, pas les polygones. Ce trailer met donc l’accent sur l’action et sur l’histoire de ce huitième volet, où Kazuya et Jin continuent de développer de manière pas forcément saine leur relation père-fils.

On y voit aussi d’autres personnages qui font leur retour, comme King, Paul, Law ou encore Lars, sans compter Jun. Bandai Namco précise aussi que cet épisode mettra en place des décors destructibles, un système de combat prônant l’agressivité, mais aussi une fonctionnalité nommée « Heat System », qui permettra de déclencher des coups spéciaux spectaculaires en fonction de votre personnage.

Tekken 8 est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.