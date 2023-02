Tekken 8 : nina williams et des infos sur le gameplay

Tekken 8 était présent lors des finales du Tekken World Tour 2022 avec une longue présentation de gameplay manette en main par le directeur exécutif Katsuhiro Harada et le directeur du jeu Kohei « Nakatsu » Ikeda. En plus de détailler les nouvelles mécaniques et évolutions, on a aussi eu droit à une bande-annonce présentant la nouvelle version de Nina Williams.

C’est Nina, Trinity ou Ada Wong ?

On commence avec la vidéo consacrée à Nina Williams présentée comme l’assassine silencieuse, ce qui ne colle pas vraiment avec ses changements de gameplay puisque plusieurs coups de son moveset utilisent désormais ses pistolets. On ne va pas s’étendre sur la vidéo de présentation (visible plus bas) puisqu’elle dure près de 37 minutes et s’attarde surtout sur des points très précis et autres détails.

Sachez au moins que le but est de proposer un jeu à la fois plus agressif et spectaculaire, ce qui devrait être bien pratique pour tenter de développer encore plus l’esport du jeu et sa popularité. En ce qui concerne le Rage System, il est toujours présent tout comme les Rage Arts qui sont tous activables via la même commande ou bouton cette fois-ci quelque soit le personnage.

En revanche, les attaques améliorées Rage Drive n’ont pas été reprises. L’une des nouveautés est la jauge restaurable inspirée de celles des Tekken Tag Tournament. Certains dégâts reçus malgré la garde seront gardés sous forme de la jauge blanche dans la barre de vie. Et là où les Tag permettaient de récupérer cette santé automatiquement en patientant, pour correspondre au thème de l’agressivité, ici il faudra attaquer l’adversaire pour se soigner.

Ça chauffe pour Tekken 8

Mais le principal ajout est celui du Heat System. Il s’agit d’un état de boost qui peut s’activer de différentes manières, via un bouton ou de manière automatique à la suite d’une attaque. Cet état dure 10 secondes mais le temps s’arrête à chaque attaque qui touche (au moins la garde) pour récompenser une fois de plus les joueurs et les joueuses les plus agressifs.

Cet état permet d’utiliser des capacités exclusives comme le Heat Smash, une attaque spéciale et le Heat Dash pour rusher sur l’ennemi pour prolonger le combo. Il permet aussi de faire plus de dégâts de gratte quand on tape dans la garde de l’adversaire (mais pas d’achever), dégâts qui pourront être annulés avec la jauge restaurable. Le Heat System apporte aussi des bonus spécifiques à chaque personnage.

Et tout comme Street Fighter 6 a ses commandes classiques et modernes, Tekken 8 aura ses commandes Arcade Style et Special Style. Le style dit arcade est tout simplement la manière habituelle de jouer tandis que le style spécial rassemble les options Easy Combo et Assist de Tekken 7. L’avantage c’est que l’on peut passer d’un mode à l’autre en plein match ce qui pourrait être utile pour faire une technique précise sans connaître sa manipulation.

Ok mais on pourra le prendre en main quand ?

Et Tekken 8 compte bien faire parler de lui en 2023 pour ne pas trop laisser le champ libre à Street 6 puisque le jeu aura droit à des alphas fermées mais il y a un mais… Ces alphas ne seront pas en ligne, il faudra se déplacer dans les rares évènements mais si on se doute que cela concernera au moins l’ensemble des étapes du Tekken World Tour 2023.

En effet, le premier test aura lieu lors de l’EVO Japan 2023 qui aura lieu du 31 mars au 2 avril prochain, et il se trouve qu’il s’agit également de la première étape du championnat. Rassurez-vous, en fin de vidéo, Harada précise qu’ils aimeraient proposer un moyen pour tout le monde d’essayer le jeu dès que possible donc on suppose qu’il y aura bien une beta en ligne un jour ou l’autre.

Pas d’informations sur la fenêtre de sortie du jeu mais entre le côté hors-ligne de la bêta pour le moment et le fait que la saison durera logiquement jusqu’au début 2024, on suppose qu’il faudra donc patienter jusqu’à l’année prochaine.

Tekken 8 arrivera donc un jour sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.