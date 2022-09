Street Fighter 6 montre Ken, Dhalsim, Blanka et Honda

Street Fighter 6 fera plusieurs apparitions lors de ce Tokyo Game Show 2022 entre la conférence Capcom et sa propre présentation dédiée un peu plus tard. Le jeu n’allait évidemment pas se laisser faire après la belle démonstration de Tekken 8 lors du State of Play.

Street Fighter 6 invite ses vétérans et vous

Cette nouvelle bande-annonce de Street Fighter 6 n’était absolument pas avare en informations avec notamment l’annonce du retour de quatre combattants qui sont Ken, Dhalsim, Blanka et E. Honda. Vu les leaks, cette volonté de ne pas trop ménager le suspense est assez logique puisqu’on connait déjà le casting et même leurs nouveaux designs.

En revanche, ce qui fait surtout plaisir, c’est d’en apprendre plus sur le World Tour qui est le fameux mode histoire qu’on nous promet révolutionnaire. On a enfin eu la confirmation que le ou la protagoniste serait un personnage de notre création. Il pourra ensuite parcourir le monde pour trouver les visages connus de la série afin d’en devenir le disciple pour apprendre leurs coups et les utiliser lors de l’exploration pour se déplacer.

Il sera également possible d’affronter des gens au hasard dans la rue pour gagner de l’xp et monter de niveaux. Tout comme acheter des vêtements et des accessoires qui viendront modifier vos statistiques. Pour un peu de variété, différentes épreuves seront disponibles, avec par exemple des combats à plus de deux participants, des missions type beat them all et même le retour du mini-jeu où l’on détruit un véhicule.

On salue les gens qui viennent d’acheter l’une des compilations

Le reste du jeu n’est pas oublié pour autant et pour ajouter une dose de fun, il y aura un mode Extreme Battle qui apportera des aléas sur le terrain tels que des taureaux qui courront en faisant des dégâts sur leurs passages, de quoi se prendre un peu dans Smash Bros. Le lobby social se servira de votre personnage comme avataraura forcément du matchmaking, des tournois, un coin pour prendre des photos et un DJ pour écouter la bande-son.

Mais aussi, des bornes d’arcade pour jouer à d’anciens jeux de l’éditeur. Il y aura une rotation, chaque jour apportant une sélection différente et tout ne tournera absolument pas autour des jeux de combats vu ce qu’on a pu apercevoir pour l’instant :

Super Street Fighter II Turbo

Final Fight

Magic Sword: Heroic Fantasy

SonSon

Captain Commando

Legendary Wings

Mega Man: The Power Battle

Vulgus

La conférence du Tokyo Game Show était aussi l’occasion de dévoiler deux nouveaux commentateurs pour le mode de commentaires en direct. Et forcément, vu le contexte, les deux sont japonais puisque l’on retrouve le très sobre et analytique Kosuke Hiraiwa et le beaucoup plus exubérant His Excellency Demon Kakka, un chanteur de heavy metal qui tient son personnage de démon depuis le début des années 80.

Street Fighter 6 se laissera approcher par certains début octobre

Et si cela ne vous suffit pas, sachez que Street Fighter 6 aura droit à une bêta fermée du 7 au 10 octobre. Elle sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (désolé si vous avez seulement une PS4), le crossplay sera activé puisque l’on suppose que Capcom a très envie de tester son online mais plusieurs modes seront disponibles :

les tutoriels

le mode entraînement

la création de personnages

les matchs amicaux

les matchs classés

la création de lobbys

les tournois

les matchs Extreme Battle

les bornes d’arcade

les défis

Il y aura donc de quoi faire surtout que huit personnages seront jouables pour l’occasion :

Ryu

Chun-Li

Luke

Jamie

Guile

Juri

Kimberly

Ken

Pour avoir une chance de participer, il faut se rendre sur le site officiel et créer ou se connecter avec un Capcom ID. En attendant, on vous donne rendez-vous demain, le 16 septembre, à 17h pour le stream plus complet consacré au jeu qui durera d’ailleurs environ 50 minutes.

Street Fighter 6 sortira en 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.