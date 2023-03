Tchia : Un open world absolument rafraichissant ? Notre test en vidéo

Tchia arrive à point nommé. Tout le monde a bien besoin d’un peu d’air frais et le jeu d’Awaceb nous offre un voyage dépaysant dans des lieux inspirés par la Nouvelle-Calédonie, le tout dans un monde ouvert très coloré.

Mais malgré cette belle promesse, il nous restait encore à voir ce que valait Tchia d’un point de vue ludique. Après voir terminé le jeu et y avoir passé de nombreuses heures, on revient sur l’expérience avec nos captures maison dans notre test vidéo pour voir si le jeu parvient à offrir une expérience mémorable ou non.

Tchia est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.