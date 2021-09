Tango Gameworks travaille déjà sur un autre titre en plus de GhostWire: Tokyo

Tango Gameworks est encore activement à l’oeuvre sur GhostWire: Tokyo à l’heure où l’on parle, mais le studio est aussi concentré sur l’avenir. Avec le rachat de Bethesda de la part de Microsoft, on imagine que le constructeur souhaite que l’un de ses nouveaux studios planche déjà sur des jeux exclusifs pour sa marque. C’est donc sans surprise que l’on apprend aujourd’hui que le studio est déjà à l’œuvre sur son prochain projet.

Un nouveau jeu déjà en préparation

Plutôt que de venir faire la promotion de GhostWire Tokyo, qui est une exclusivité consoles PS5 (temporaire), Tango Gameworks était présent ce matin durant la présentation du Tokyo Game Show de Microsoft via l’intermédiaire de Shinji Mikami. Le fondateur du studio a alors déclaré que Tango Gameworks travaillait sur un autre titre en plus de GhostWire: Tokyo, qui serait dirigé par John Johanas, réalisateur de The Evil Within 2.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il s’agit d’un The Evil Within 3, et Mikami n’a pas voulu partager d’autres détails. On imagine que le projet n’est encore qu’à ses débuts, et que GhostWire: Tokyo sera la priorité pour ce début 2022.