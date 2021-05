The Evil Within : La marque a été redéposée par Bethesda

Alors que Resident Evil Village, dernier né de la franchise de Capcom, vient tout juste de sortir et se profile comme nouveau succès commercial, le papa de la saga fait indirectement parler de lui avec une autre licence un peu oubliée. En effet, dans l’attente du nouveau projet prometteur de Shinji Mikami, Ghostwire Tokyo prévu dans le courant de l’année 2021 sur PC et PS5, une information provenant de Trademarkia nous apprend que l’éditeur a redéposé la marque The Evil Within.

Evil Mikami

Reconnu dans le milieu vidéoludique, surtout pour son apport aux jeux d’horreur 3D à qui il a donné ses lettres de noblesses avec la saga Resident Evil entre autre. Le talentueux Shinji Mikami a aussi œuvré sur d’autres titres de qualités, bien que souvent oubliés, comme Dino Crisis ou Vanquish.

Synthèse du savoir-faire de Mikami et rappelant le travail effectué sur Resident Evil 4, la licence The Evil Within est une licence horrifique initiée en 2014. Malgré des ventes peu satisfaisantes, la duologie a su conquérir la critique et le cœur des joueurs et joueuses qui ont tenté l’expérience.

Ce nouveau dépôt de la marque par ZeniMax Media, maison-mère de Bethesda, date en réalité de l’été 2020, l’info n’étant jusqu’alors pas explicite. En outre, cet acte s’est produit quelques temps seulement avant l’annonce du rachat de ZeniMax par Microsoft.

Si cette information n’amène pas grand chose de concret concernant un potentiel retour de la licence de Shinji Mikami, elle prouve néanmoins le désir de l’éditeur de conserver les droits des jeux afin de se garder quelques munitions à exploiter dans l’avenir, peut-être.

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à lire notre test sur The Evil Within premier du nom, ainsi que celui consacré à sa suite, The Evil Within 2. Par ailleurs, le premier opus est actuellement disponible dans le Game Pass et le Microsoft Store.