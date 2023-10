The Evil Within est actuellement disponible gratuitement sur l’Epic Games Store

Quels sont les jeux gratuits de la semaine sur l’Epic Games Store ?

Cette semaine, l’Epic Games Store devrait attirer l’attention puisqu’il est tout d’abord possible de récupérer gratuitement Eternal Threads. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, et qui cache un jeu solo en vue à la première personne, qui joue avec des puzzles temporels, amenant l’histoire à progresser dans un sens ou dans un autre selon vos choix.

Mais ce qui devrait surtout captiver l’attention, c’est le fait que The Evil Within soit offert. Le titre de Tango Gameworks et Bethesda nous nous fait vivre une expérience horrifique mémorable dans la peau du détective Sebastian Castellanos, qui va devoir faire face à des horreurs inimaginables. Un titre qui n’est pas à mettre entre toutes les mains étant donné qu’il réserve son lot de gore et de séquences qui peuvent serrer le cœur.

Vous pouvez récupérer ces deux jeux gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 26 octobre prochain à 17 heures. La semaine prochaine, c’est justement The Evil Within 2 qui sera offert, histoire de continuer sur votre lancée, ainsi que le jeu Tandem: A Tale of Shadows.