Accueil » Actualités » Amazon Prime Gaming : The Evil Within 2 et 5 autres jeux offerts en janvier

Tout comme Epic Games peut le faire sur son store ou les divers constructeurs, Amazon devient de plus en plus généreux en offrant à ses abonnés Prime quelques jeux gratuits par mois. En décembre, pas moins de 10 jeux étaient offerts à toutes celles et ceux possédants un abonnement Amazon Prime, avec Dishonored 2 en tête de gondole. Pour le premier mois de 2023, la liste des jeux gratuits est un peu plus courte mais elle devrait néanmoins ravir les fans de jeux d’horreur.

Des frissons, des récits policiers et un peu de tondeuse à gazon (oui)

Pour ce mois de janvier, ce sont donc six jeux qui sont offerts sur Amazon Prime à commencer par le très angoissant The Evil Within 2. Rasussurez-vous, si vous n’êtes pas branchés jeux d’horreur, vous aurez tout de même d’autres jeux qui méritent le coup d’oeil, comme :

Faraway 2

Beat Cop

Breathedge

Chicken Police – Paint It RED !

Lawn Mowing Simulator

En plus de ces jeux gratuits à récupérer, des petits bonus pour des jeux comme Valorant ou FIFA 23 sont disponibles pour les abonnés. Vous pouvez récupérer cette sélection de jeux dès maintenant.

Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez profiter de 30 jours d’essai gratuits à Amazon Prime. Vous pourrez donc obtenir ces jeux, les terminer, puis résilier l’abonnement quand vous le souhaitez.