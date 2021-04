Tales of Arise montre ses environnements dans une nouvelle vidéo

Bandai Namco a enfin rompu le silence qui régnait autour de Tales of Arise, ce qui nous a permis de voir que le titre arriverait en septembre prochain. Après avoir mis en avant le gameplay du titre et ses éditions collectors, l’éditeur nous présente les environnements de son prochain JRPG, comme il l’a fait hier avec Scarlet Nexus.

Quelques décors présentés

Cette vidéo s’attarde donc sur les environnements que l’on a pu découvrir dans le dernier trailer. Il ne faut donc pas s’attendre à trop de surprises, mais ne vous inquiétez pas, le jeu ne se limitera pas seulement aux lieux qui sont présentés ici, qui sont probablement parmi les premières zones du jeu.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.