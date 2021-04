Tales of Arise sortira le 10 septembre, également sur PS5 et Xbox Series

Bandai Namco l’avait promis, on devait avoir des nouvelles de Tales of Arise dès ce printemps. L’éditeur japonais n’a pas menti puisque le jeu est apparu dans le Famitsu pour confirmer sa date de sortie, mais également pour nous présenter un nouveau trailer afin de tenir les fans en haleine.

Une vraie révolution ?

C’est donc le 10 septembre 2021 que Tales of Arise arrivera chez nous (le 9 septembre au Japon), sur PC, PS4, Xbox One, mais aussi sur les versions PS5 et Xbox Series qui ont été confirmées dans la foulée de cette annonce. Ces versions next-gen profiteront d’un mode Performances pour afficher le jeu en 60 fps et un mode Résolution pour la 4K. La version Steam aura droit au même traitement et les temps de chargements seront également réduits.

C’est une nouvelle fois le studio d’animation Ufotable qui va s’occuper des cinématiques du jeu, et Bandai Namco nous promet que cet épisode sera celui qui comportera le plus de séquences animées.

On découvre aussi deux personnages jouable en plus de Shionne et Alphen, à savoir Linwell et Rowe. La première est une jeune femme qui combat à distance avec de la magie et qui est accompagnée par sa chouette Fururu, future mascotte du jeu. Rowe se bat en revanche au corps à corps, et les deux personnages viennent de la même planète que Alphen.

On a en plus droit à un peu de gameplay supplémentaire, avec le jeu qui nous montre pour la première fois son système de combat, ainsi que des menus. Contrairement à ce que l’on avait pu croire avec son premier trailer, le jeu semble rester fidèle à la formule des Tales of, avec des combats en arène et des zones peu ouvertes, du moins sur cette vidéo.

Rendez-vous donc à la fin de l’été pour découvrir ce Tales of Arise sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.