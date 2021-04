Tales of Arise : Les éditions collectors du jeu sont disponible en précommande

Tales of Arise nous a récemment fait la bonne surprise de nous présenter sa date de sortie, en compagnie de nouvelles vidéos de gameplay. Les fans de la licence on également découvert que le jeu aura droit à deux éditions collectors physiques, qui sont désormais disponibles en précommandes.

Deux éditions en précommande

Vous pouvez donc réserver votre exemplaire, seulement sur la boutique de la Fnac pour le moment. Notez que les stocks sont faibles, et que tout devrait partir assez vite. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la version PS5 du jeu n’est déjà plus disponible, mais des stocks pourraient revenir prochainement, n’hésitez pas à garder un œil sur ces liens :

En plus de l’édition collector, Bandai Namco propose une édition Hootle avec un autre contenu, uniquement accessible via le Bandai Namco Store :

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.