Scarlet Nexus nous montre ses environnements en 4K dans une nouvelle vidéo

Scarlet Nexus sortira dans maintenant un peu moins de deux moins, et partage enfin un peu plus de vidéos de gameplay, comme on a pu le voir récemment avec deux extraits qui illustrait le système de combat du titre. Bandai Namco nous propose aujourd’hui une vidéo plus calme et contemplative, où l’on découvre les différents décors du jeu.

Un tour de la ville et de ses environs

Cette vidéo, disponible en 4K, nous montre ainsi les différents panoramas que nos héros vont traverser. L’occasion de voir que les paysages promettent d’être relativement divers, et alterneront entre ruines et paysages urbains préservés, dans cette ville de New Himuka qui devra faire face à l’invasion des Autres.

Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.