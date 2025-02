Take-Two promet de publier de nombreux jeux sur la Nintendo Switch 2

Comme sur la première Switch, finalement

Après tout, en dehors de certaines licences, Take-Two a essayé tant bien que mal de s’adapter au marché de la Switch. Il a par exemple fait en sorte que la version Switch de Civilization VII sorte en même temps que les autres, tout en amenant certaines de ses séries sur la console à l’image de Borderlands et le premier Red Dead Redemption. Cette relation entre l’éditeur et Nintendo devrait se poursuivre avec la Switch, et peut-être même se renforcer si l’on en croit les propos de Strauss Zelnick :

« Nous avons une relation de longue date avec Nintendo et nous avons soutenu la plateforme lorsque cela avait du sens selon chaque cas. Il fut un temps où les plateformes Nintendo étaient vraiment orientées vers un public plus jeune et cela se reflétait dans notre calendrier de sortie. Aujourd’hui, avec la Switch et potentiellement la Switch 2, la console peut s’adresser à n’importe quel public. Comme vous l’avez peut-être remarqué, Civilization 7 est désormais disponible sur Switch. Bien que nous n’ayons rien de spécifique à signaler, nous nous attendons en fait à ce que la Switch soit pleinement prise en charge. »

Avant de titrer « GTA 6 sur Switch 2, ça arrive » comme si l’on avait peu de respect pour notre métier, on se calmera un peu pour plutôt penser que l’éditeur adoptera la même stratégie que par le passé, mais avec quelques titres récents en plus. On mise davantage sur un Borderlands 4 à court terme que sur le prochain jeu de Rockstar, en plus des marronniers comme NBA 2K qui bénéficieraient d’une version moins au rabais. Et après tout, quel éditeur de l’industrie n’a pas envie de s’aventurer sur Switch 2 après le succès de la précédente console.