Swords of Legends Online présente son Housing en vidéo

Après nous avoir dévoilé plus en détails son système de PVP, Swords of Legends Online revient dans un registre moins violent en nous parlant du housing en avant-première sur ActuGaming. Une activité bien connue et appréciée des amateurs de MMO qui permet de créer et personnaliser un petit (ou un grand) chez soi.

Une île privée pour vous et vos amis

Une fois que vous aurez atteint le niveau maximum dans le jeu, vous aurez accès à une quête spéciale qui vous permettra de débloquer votre espace personnel. Il s’agira d’une île flottante que vous pourrez agencer comme bon vous semble, que ce soit au niveau de la structure ou bien des détails. Vous pourrez ainsi laisser parler votre créativité grâce aux nombreux éléments (meubles, décorations…) surtout que les jolis graphismes de Sword of Legends Online ne laissent pas indiffèrent pour ce genre de chose.

La vidéo vous donne d’ailleurs un bel aperçu de ce que vous pourrez concevoir. En outre, le Housing dispose d’un système d’amélioration qui augmenteront les possibilités à chaque niveau atteint. En accomplissant des tâches quotidiennes, vous recevrez des plans, des matériaux et des essences pour fabriquer des meubles et autres objets décoratifs. Il y’aura aussi un côté pratique puisque vous pourrez utiliser un four, un atelier, un entrepôt ou encore un établi pour tout ce qui tourne autour des métiers. Sans oublier l’aspect convivial avec un beau jardin pour prendre le thé avec vos amis ou membres de votre guilde.

Swords of Legends Online sera disponible cet été sur PC via Steam et la plateforme de Gameforge. Rappelons qu’il sera vendu à 39.99€ dans sa version standard, 59.99€ dans sa version Deluxe, et 99.99€ pour sa version collector.