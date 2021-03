Super Smash Bros Ultimate : Pyra et Mythra sortiront demain

Super Smash Bros Ultimate a eu droit, comme promis, à son traditionnel Sakurai Show pour présenter le gameplay du duo Pyra et Mythra qui sera disponible dès demain.

La combattante écho à portée de B Bas

Pyra et Mythra auront donc un gameplay très similaire, du moins pour les attaques normales et les Smash. En revanche, les Smash finaux et les attaques spéciales seront bien différentes, à l’exception du B Bas qui permettra de passer de l’une à l’autre. Elles se différencient aussi par leurs caractéristiques de base. Pyra a une meilleure portée, fait plus de dégâts et renvoie plus loin quand Mythra est plus rapide, saute plus haut et peut contrer lors de ses esquives.

Elles ne viennent pas seules puisqu’elles apportent le terrain Mer de nuages d’Alrest qui permet de visiter les différents titans à dos de Papy tandis que les alliés passeront dire bonjour. Stage qui ajoutera 16 musiques à l’incroyable bande-son de Super Smash Bros Ultimate :

Xenoblade 2 Medley (nouvel arrangement)

Argentum

A Ship in a Stormy Sea

Exploration

Crossing Swords

Incoming!

Gormott

Tiger! Tiger! (nouvel arrangement)

Death Match with Torna

Counterattack (nouvel arrangement)

You Will Recall Our Names

Driver Vs

Mor Ardain – Roaming the Wastes –

Bringer of Chaos! Ultimate

Praetor Amalthus – The Acting God –

Battle!!/Torna

Avec les costumes Mii de Rex et de Nia déjà disponibles, Xenoblade Chronicles 2 n’a pas eu droit à des tenues supplémentaires, ce qui a bien profité à Capcom qui a pu faire la promotion de ses nouveaux jeux Switch, Monster Hunter Rise et Ghosts’n Goblins Resurrection :

Équipement de chasseur (Mii épéiste)

Équipement de Rathalos (Mii épéiste)

Felyne (Couvre-chef)

Arthur (Mii épéiste)

Les anciens n’apprécieront pas forcément devoir repasser à la caisse pour les deux tenues Monster Hunter qui étaient déjà des DLC de l’épisode précédent. Nouveaux ou anciens, ces costumes sortiront également demain (enfin cette nuit) tout comme le mode classique de Pyra – Mythra et quelques esprits Xenoblade Chronicles 2 qui manquaient encore à l’appel (pour éviter les spoils).

Super Smash Bros Ultimate est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.