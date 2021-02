Super Smash Bros Ultimate : stream Pyra – Mythra le 4 mars

Super Smash Bros Ultimate avait annoncé l’ajout du duo Pyra – Mythra lors du Direct et on connait désormais la date et l’heure de leur présentation plus en détail par Masahiro Sakurai.

Le retour du Sakurai Show

Le stream aura donc lieu le jeudi 4 mars à 15h, heure française et le lien Youtube est déjà disponible. La vidéo durera environ 35 minutes pour notamment donner la date de sortie de la double combattante et de son terrain. En revanche, il n’y aura pas la moindre information sur les deux derniers membres du Fighters Pass volume 2.

On peut tout de même s’attendre à de nouveaux costumes Mii. Logiquement, certains devraient représenter d’autres personnages issus de Xenoblade Chronicles 2 mais Rex et Nia ont déjà eu droit à cet honneur. Le suspense se porte donc plutôt vers les éventuels invités qui perdraient donc espoir de devenir jouables d’ici la fin du Pass.

Et tant que l’on parle de Super Smash Bros Ultimate, profitons-en pour signaler que deux esprits Bravely Default II pourront être obtenus du 26 février au 2 mars.

Super Smash Bros Ultimate est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.