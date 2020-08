Super Smash Bros Ultimate passe en version 8.1.0

Super Smash Bros Ultimate avait une petite surprise aujourd’hui, une mise à jour non-annoncée ajoutant même un nouveau stage gratuit : le Petit Champ de Bataille.

Ah heu merci ?

Super Smash Bros Ultimate nous avait habitué à seulement se mettre à jour en cas de sortie de personnage et non désolé, rien à signaler de ce côté-là. On a tout de même droit à un nouveau stage entre gros guillemets puisqu’il s’agit d’une version réduite de Champ de Bataille avec seulement 2 plateformes au dessus du terrain.

Le but de Sakurai avec ce terrain était de proposer un stage plus adaptée à la compétition en 1 contre 1. En effet, le Champ de Bataille lui semblait trop grand pour cela et contrairement à la croyance populaire, les joueurs compétitifs ne sont pas si fans que ça du vide absolu de Destination Finale.

Et puisqu’on parle d’options de terrain, sachez que désormais il est possible de sélectionner n’importe quelle musique du jeu sur Champ de Bataille, Vaste Champ de Bataille, Petit Champ de Bataille et Destination Finale. Et pas d’équilibrage des personnages cette fois-ci mais on nous signale la disparition de nombreux bugs.

Le Online a également droit à de nombreuses corrections. La patchnote parle d’expérience et de matchmaking améliorés et signale que l’équipe continuera de se pencher sur le online pour le retravailler si besoin est. Le système de Smash VIP a également été revu pour mieux prendre en compte le nombre de joueurs plus important que prévu.

On espère que la prochaine mise à jour de Super Smash Bros Ultimate ne mettra pas trop de temps à arriver, surtout si elle s’accompagne d’un combattant. Allez, on va dire en septembre juste après un vrai gros Nintendo Direct, s’il vous plait ?