Le prochain Nintendo Direct ne serait prévu qu’à la fin de l’été

Même si l’E3 de cette année a été annulé à cause du coronavirus, on sait déjà que d’autres événements numériques se dérouleront en juin comme le Future Games Show, le PC Gaming Show et le Summer of Gaming d’IGN. Sony pourrait également faire une nouvelle présentation de la PlayStation 5 le 4 juin après celle de mars dernier. Cependant, une rumeur, à prendre avec beaucoup de pincettes, indiquerait que Nintendo ne sera pas de la partie et n’aurait pas prévu de Direct vidéo avant la fin de l’été.

Une diffusion quasiment un an après la précédente ?

Selon le site américain VentureBeat, l’entreprise nippone aurait « annoncé aux développeurs partenaires qu’elle n’organisera pas l’un de ses événements vidéo Nintendo Direct en juin. » Une décision prise en raison des contraintes imposées par le télétravail.

Si cette information se vérifie dans les mois à venir, cela voudra dire que cette prochaine présentation aura lieu quasiment un an après la précédente qui s’était déroulée le 5 septembre 2019. Rappelons que, jusqu’à maintenant, la firme de Kyoto nous avait proposé un Pokémon Direct, un Animal Crossing Direct et un Nintendo Direct Mini.