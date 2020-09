Super Smash Bros Ultimate dévoilera son prochain DLC demain

Super Smash Bros Ultimate nous a bien fait attendre depuis l’annonce de Min Min en juin. Cela ne devrait plus durer puisque le jeu aura droit à un live demain pour dévoiler le deuxième personnage du deuxième Fighters Pass.

Crash ? Dante ? Hunter ? Knack ?

Ne vous attendez pas à une sortie dans les jours qui viennent puisque le stream ne durera que quelques minutes. Plus précisément, il y aura un trailer de trois minutes suivi d’un court message de Masahiro Sakurai probablement pour expliquer son choix. On est donc loin de ces présentations de plus de 30 minutes pour détailler le combattant, ses origines et son gameplay.

Le live aura lieu à 16h, heure française sur Youtube. Aucun indice pour l’instant et il faut dire que les habituels leakers sont assez calmes. Si cela devait être un personnage issu de Nintendo, il s’agirait probablement d’un Pokémon de la nouvelle génération, surtout avant la sortie du nouveau DLC de Epée et Bouclier. Du côté des éditeurs tiers, on pense forcément à Crash Bandicoot puisque son nouveau jeu sortira après-demain (soit 1 heure après le live au Japon).

Super Smash Bros Ultimate est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.