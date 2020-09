Pokémon Épée et Bouclier évoque le 2ème DLC et Pokémon Go

Pokémon Épée et Bouclier a eu droit à un stream éclair pour parler de son avenir dans les prochains mois. On a eu des nouvelles du DLC 2 mais pas que…

Tout sur Couronneige

On en a appris peu sur la deuxième campagne Les terres enneigées de Couronne. On rappelle qu’un personnage du nom de Dhilan vous enverra en exploration dans cette nouvelle zone. Il faut aussi noter le retour de l’ensemble des Pokémon légendaires de la série avec même parfois des versions Gigamax. Mais attention cependant puisque certains seront exclusifs à votre version du jeu et du pass.

On trouvera la plupart d’entre eux dans les expéditions Dynamax qui permettent de jouer en coopération jusqu’à 4 dresseurs mais dans une expérience plus poussée que les raids habituels de Pokémon Épée et Bouclier. Il s’agit d’une suite de combats Dynamax avec des choix à faire pour décider du type à affronter ensuite.

Mais le contenu ne s’arrête pas là puisque qu’il y a aussi un Tournoi des Stars de Galar. Il s’agit du même tournoi qu’à la fin du jeu classique mais les matchs se font ici à deux. Vous pourrez choisir votre partenaire parmi les dresseurs les plus connus de la région.

Il ne nous reste qu’à préciser que ce DLC sortira le vendredi 23 octobre.

Et sinon ?

Puisque l’on parlait du pass d’extension, autant évoquer les versions que l’on pourrait qualifier de GOTY. En effet dès le 6 novembre, de nouvelles versions physiques seront mises en vente et contiendront un des deux jeux mais aussi le pass d’extension qui lui correspond. Aucun prix communiqué pour l’instant mais on espère qu’il y aura une petite remise puisque le prix de base est tout de même à 89,98€.

Pokémon Epée et Bouclier verra aussi l’arrivée de huit Pikachu spéciaux qui portent une des casquettes de Sacha. Pour les récupérer, il faudra entrer des codes dans la fonction Cadeau Mystère. Ces codes seront ajoutés au fur et à mesure sur cette page du site officiel. Ils peuvent être utilisés jusqu’au 30 novembre 2020. On a déjà le code de la meilleure version puisque le Pikachu de Kanto s’obtient en entrant « P1KACHUGET ».

On termine avec Pokémon Home qui se mettra à jour pour devenir compatible avec Pokémon Go. Envoyer un Pokémon de Go vers Home permettra d’ouvrir une Boîte Mystère qui fera apparaître Meltan sur la carte dans l’application mobile. Et ce n’est pas tout puisque cela permettra également de récupérer un Melmetal Gigamax dans la version mobile de Pokémon Home. Pas de fenêtre précise pour la mise à jour qui aura tout de même lieu avant la fin de l’année.

Pokémon Épée et Bouclier est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.