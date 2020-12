Super Meat Boy Forever a enfin sa date de sortie : le 23 décembre

Il y a peu, nous avons eu droit à la cérémonie des Game Awards. Il y a eu une avalanche d’annonces, parmi lesquelles figuraient la date de sortie de Super Meat Boy Forever. Une décennie après le premier volet, sa suite débarquera le 23 décembre, sur PC via l’Epic Games Store dans un premier temps.

Nugget en panique

C’est donc officiel, Meat Boy va revenir pour une nouvelle aventure dans une dizaine de jours. Dans Super Meat Boy Forever, notre héros vivait des jours paisibles après avoir retrouvé sa dulciné avec qui il a eu un enfant. Tout du moins, jusqu’au jour où leur fille, Nugget, se fait enlever, par le machiavélique Dr Fetus. A eux d’aller la sauver et la récupérer.

Ce nouvel opus propose évidemment une avancée dans les mécaniques tout en gardant les solides bases qui ont fait le succès du jeu de Edmund McMillen et Tommy Refenes en 2010. On nous promet plus de 7000 niveaux à découvrir générés de manière procédurale et les fans ont probablement hâte de mettre les mains dessus.

Cependant, pas de nouvelle des versions consoles. On se contente donc d’une sortie fixée au 23 décembre sur l’Epic Games Store puis « plus tard » sur PS4, Xbox One et Switch. Une mouture Steam arrivera également après la période d’exclusivité temporaire.