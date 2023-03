Accueil > Actualités > Dr. Fetus’ Mean Meat Machine : Quand un spin-off de Super Meat Boy croise Tetris et Candy Crush

Super Meat Boy aura marqué l’industrie d’une bien belle manière et encore aujourd’hui, le titre ne cesse d’être une source d’inspiration pour bon nombre de projets. Super Meat Boy Forever avait déjà permis à la licence d’étendre un peu plus son univers, mais ce n’était finalement que le début. Thunderful Games et le studio Headup Games ont décidé de tenter un pari audacieux avec un spin-off très différent du titre de base, qui laisse tomber la plateforme pour s’intéresser au genre du match-3, ou plutôt du match-4 dans ce cas précis, avec Dr. Fetus’ Mean Meat Machine.

Des puzzles bourrés de pièges au programme

Derrière ce drôle de nom se cache un jeu de puzzles façon match-4 qui promet de mêler réflexion avec un peu de plateforme très hardcore. Un cocktail surprenant qui donnera lieu à une centaine de niveaux remplis de pièges et de challenges, avec même des combats de boss au programme.

Du côté du lore, Dr. Fetus’ Mean Meat Machine prendra place directement après les événements de Super Meat Boy Forever. Le Dr. Fetus tentera ici de créer un clone parfait de notre petit héros, mais forcément, cela ne va pas se passer comme prévu, puisque des dizaines de doubles vont voir le jour, pour ensuite être enfermés dans des salles de test.

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine devrait sortir dans le courant de l’année 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.