Super Meat Boy Forever arrivera aussi sur Switch le 23 décembre

Il y a quelques jours, la Team Meat nous avait donné rendez-vous le 23 décembre pour la sortie du tant attendu Super Meat Boy Forever sur l’Epic Games Store. Eh bien, ressortez votre agenda pour ajouter une annotation : il arrivera aussi sur Nintendo Switch à cette date.

Une exclusivité console temporaire

🥩 @SuperMeatBoy is back! 🥩 Test your platforming skills with thousands of brutal levels when #SuperMeatBoyForever comes to #NintendoSwitch first on 23/12! #IndieWorld pic.twitter.com/p9X0cinGEr — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) December 15, 2020

La nouvelle vidéo publiée au cours de l’Indie World de ce 15 décembre ne nous apprend pas grand chose : Meat Boy et Bandage Girl ont eu une fille, Nugget, qui s’est fait kidnappée. Notre duo va alors devoir aller la secourir à travers un jeu de plateforme nerveux et exigeant. Une suite plus complète et surtout, très attendu par les fans.

Super Meat Boy Forever fera donc son entrée sur Nintendo Switch via l’eShop le 23 décembre (et PC via l’Epic Games Store). Il faudra néanmoins attendre plusieurs mois pour les versions PS4 et Xbox One puisqu’il s’agit d’une exclusivité console temporaire.