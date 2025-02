Nintendo célèbre les 150 millions de Switch vendues avant le lancement de la Switch 2

Cap sur les 160 millions de la PS2

Nintendo a sans doute envie que la Switch 2 répète le même exploit que la Switch initiale, mais cela sera bien difficile. Car aujourd’hui, grâce au dernier bilan fiscal du constructeur, on peut voir que cette console affiche 150,86 millions d’unités vendues, un score qui est presque une anomalie sur le marché. La DS avait fait quelques millions de plus (154 millions) mais la Switch devrait rattraper la console portable d’ici quelques mois (même avec la sortie de la Switch 2), tandis que la PS2 et ses 160 millions de consoles vendues restent également à portée de main.

On notera que durant le trimestre qui vient de s’écouler (qui s’arrête au 31 décembre), la Switch a cartonné pour Noël avec 4,82 millions de consoles en plus. Une sacrée performance pour une console qui a autant d’année derrière elle. C’est sans doute le dernier trimestre où elle se vendra autant, mais avec une baisse de prix, sa longévité devrait être assurée.

Super Mario Party Jamboree, grand gagnant de Noël

Pour ce qui est du classement des 10 jeux les plus vendus sur Switch, comme d’habitude, il ne bouge pas tellement (pas du tout même) si ce n’est certains jeux qui continuent à s’écouler par millions et qui semblent inarrêtables :

Mario Kart 8 Deluxe : 67,35 millions Animal Crossing: New Horizons : 47,44 millions Super Smash Bros. Ultimate : 35,88 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 32,62 millions Super Mario Odyssey : 29,04 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 26,60 millions Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet : 26,38 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 21,55 millions Super Mario Party : 21,10 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 18,06 millions

Parmi les sorties notables du trimestre, on notera l’excellente performance de Super Mario Part Jamboree. Le party-game réalise un démarrage record pour la série en se vendant à 6,17 millions d’exemplaires. Mario & Luigi: L’Épopée Fraternelle fait logiquement moins bien mais ne démérite pas avec 1,84 millions de jeux vendus, ce qui est un bon départ pour un titre issu de la série.