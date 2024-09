On a joué à Super Mario Party Jamboree et son fameux mode à 20 joueurs

Une recette toujours gagnante

Accompagné de quelques confrères et créateurs de contenu, nous avons commencé par une partie classique sur un plateau. Pour rappel, le concept repose sur un plateau de jeu virtuel, où s’affrontent plusieurs joueurs, et qui mêle jeu de société et mini-jeux. À chaque tour, les joueurs lancent un dé pour avancer, collecter des pièces et des étoiles, tout en participant à des mini-jeux compétitifs. Le but est de terminer la partie avec le plus d’étoiles, les pièces servant à les acheter ou à influer sur le déroulement du jeu.

Les plateaux, truffés d’interactions, et les bonus de fin de partie sont autant sources d’imprévisibilité que de frustration. Difficile de ne pas adhérer à ce concept convivial qui survit sans peine à l’épreuve du temps. Super Mario Party Jamboree renouvelle d’ailleurs le contenu avec pas moins de 110 mini-jeux, de nouveaux personnages jouables et un total de sept plateaux.

Pour cette preview, nous avons uniquement pu explorer le Bois Rieur, un plateau mettant en avant un énorme Wiggler. Si l’on tombait sur la bonne case, il était possible de déplacer la grosse chenille pour créer de nouveaux chemins. Comme prévu, la partie a été un véritable déluge de rebondissements, souvent désastreux pour nous, avec une étoile sans cesse à portée de main, mais qui nous échappait à chaque fois. Les pièces permettent d’acheter ces fameuses étoiles, mais aussi des objets, dont un particulièrement agaçant : le tuyau. Ce dernier déplace l’étoile au hasard sur le plateau, et cela a souvent été au profit de nos adversaires.

Il n’y a rien de vraiment nouveau dans le déroulement si vous avez déjà joué à un Mario Party. Les tours s’enchaînent sans que l’on voie le temps passer, entrecoupés de mini-jeux différents et faciles à prendre en main. Nintendo maîtrise son sujet, et ceux ayant déjà épuisé Mario Party Superstars et Super Mario Party sur Switch auront droit à de nouveaux défis.

Le Koopatlon : le mode à 20 joueurs qui peut changer la donne

Si avec les jeux de plateau classiques nous sommes en terrain connu, nous avons été bien plus emballés par le Koopatlon, qui apporte un peu de fraîcheur à la licence avec un mode jouable jusqu’à 20 joueurs en ligne. On a vu qu’avec Tetris 99 et F-Zero 99, Nintendo peut presque tout « Battle-Royaliser » avec succès, et cela fonctionne plutôt bien pour ce Super Mario Party Jamboree.

Dans ce mode, les joueurs participent à une série de mini-jeux pour collecter des pièces et progresser (en temps réel) sur un circuit. Chaque partie propose une série de 4 mini-jeux qui se répètent en boucle. Cela peut paraître peu, mais chaque nouvelle partie propose un ensemble différent de mini-jeux. Lors de notre session, par exemple, nous avons eu un mini-jeu où il fallait retirer des pains du four au bon moment, sous peine de les voir brûler en quelques secondes. Ce format permet de sentir une véritable progression au fil des répétitions et offre une chance de remonter la pente après une mauvaise passe.

Il existe tout de même un événement impliquant Bowser, capable de provoquer de nombreux retournements de situation. Cet événement se traduit par un mini-jeu mortel à chaque fin de série où l’erreur n’est pas permise. En cas de défaite, vous perdez une énorme quantité de pièces, ce qui peut vous faire chuter drastiquement dans le classement. Le Koopatlon est clairement la nouveauté qui apporte un intérêt supplémentaire à ce Super Mario Party Jamboree par rapport aux autres volets. Il permet surtout de profiter du jeu en solo avec des inconnus en ligne, tout en offrant la possibilité de jouer sur une courte période, les parties étant bien moins longues que celles du jeu de plateau.

Super Mario Party Jamboree sera sans doute le meilleur Mario Party sur Switch, grâce à un contenu plus riche en mini-jeux et en personnages jouables, mais surtout grâce au Koopatlon, qui apporte une innovation bienvenue à la franchise avec des parties plus courtes et plus accessibles en solo grâce au mode en ligne. Rendez-vous lors du test complet pour confirmer toutes ces bonnes impressions.