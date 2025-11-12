Le film Super Mario Galaxy se dévoile dans une bande-annonce bourrée d’action avec deux personnages iconiques

Captain Marvel vient nous mettre des étoiles dans les yeux

Cette première bande-annonce de Super Mario Galaxy nous invite donc à explorer les étoiles, avec une aventure qui semble faire beaucoup voyager Mario et compagnie, avec quelques plans qui évoquent même de Star Wars. Peach ira ici botter quelques fesses tandis que le pauvre Bowser est encore réduit à un stade miniature, ce qui donnera l’occasion parfaite d’introduire un nouvel antagoniste : Bowser Jr, qui veut libérer son papounet.

Nintendo a directement voulu confirmer l’acteur derrière le personnage (dans la version anglophone), qui est pour le moins une surprise. Il s’agit de Benny Safdie, que beaucoup d’entre vous auront peut-être vu récemment au cinéma dans Oppenheimer ou Licorice Pizza.

Il n’est pas la seule nouvelle tête à rejoindre ce film, puisque Brie Larson (Captain Marvel) viendra aussi donner de la voix pour incarner le personnage d’Harmonie, présentée en toute fin de bande-annonce. On attend maintenant de voir qui va doubler ces deux personnages dans la version française. Et malgré tout cela, pas une seule apparition de ce bon Yoshi, que Nintendo semble vouloir cacher pour le moment.

Le film Super Mario Galaxy sortira dans les salles de cinéma françaises le 1er avril 2026.