Un autre Nintendo Direct est prévu autour du film Super Mario Galaxy, rendez-vous ce 25 janvier
Rédigé par Jordan
Certes, on s’attend à ce que Nintendo dégaine un Nintendo Direct en ce début d’année, potentiellement au mois de février, mais calmons nos ardeurs pendant un moment. Avant de passer à des choses plus captivantes pour l’industrie du jeu vidéo, Nintendo veut nous rappeler qu’il compte encore une fois bousculer le monde du box-office mondial avec le film Super Mario Galaxy, qui aura droit à son deuxième Nintendo Direct ce week-end.
Le Nintendo Direct dominical que l’on n’attendait pas
Nintendo a en effet décidé de nous donner un rendez-vous un peu particulier pour ce nouveau Nintendo Direct, puisque celui-ci aura lieu un dimanche, et plus précisément ce dimanche 25 janvier à 15 heures, heure de Paris. Une date assez inhabituelle pour relayer des informations, mais soit. L’événement sera à suivre sur YouTube.
Ce Nintendo Direct sera donc exclusivement consacré au film Super Mario Galaxy, et rien d’autre. Ne vous attendez donc pas à des annonces de jeux ou d’accessoires, Nintendo se réserve sans doute cela pour un Nintendo Direct un peu plus classique qui devrait avoir lieu d’ici quelques semaines. On s’attend donc à découvrir de nouvelles images de cette suite, avec une bande-annonce un peu plus conséquente que le teaser auquel on a eu droit la dernière fois. Et, Nintendo Direct oblige, peut-être que Nintendo a d’autres annonces à nous faire du côté du casting, même si l’on attend aussi de voir la version française de la nouvelle vidéo à venir.
Pour rappel, le film Super Mario Galaxy devrait sortir dans les salles françaises le 1er avril 2026.
