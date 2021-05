Summer Game Fest : Geoff Keighley fait des précisions sur la cérémonie du 10 juin

Le Summer Game Fest a revu sa formule pour cette année et s’étalera finalement sur un seul mois, avec une cérémonie d’ouverture qui promet d’être similaire à celle que l’on peut retrouver à la Gamescom ou durant les Game Awards, comme l’indique Geoff Keighley dans de nombreuses interviews, afin de faire le point sur ce que l’on peut attendre, ou non, de l’événement.

Oui, on veut tous Elden Ring, il le sait

L’organisateur de l’initiative a pris la parole dans divers médias pour préciser certaines choses concernant le show qui aura lieu le 10 juin à 20 heures chez nous. Il révèle notamment à Gamespot et à VGC qu’une vingtaine à une trentaine de jeux seront présents, et que douze d’entre eux auront droit à des World Premiere. En plus de cela, des jeux services seront aussi de la partie pour nous présenter leurs nouveautés à venir.

Forcément, la question de la présence d’Elden Ring est venue sur la table mais Keighley a simplement dit que l’événement vaudra le temps investi, et que même si les gens ont des raisons d’être excités, il ne faut pas non plus que leurs attentes soient trop hautes. Pas facile de faire passer un tel discours en promettant autant de World Premiere, mais on est prévenu.

Il indique également que certains studios partenaires intégreront leurs événements et leurs présentations dans le Summer Game Fest, à l’image du Ubisoft Forward. Voici d’ailleurs la liste complète des participants au Summer Game Fest :

2K

Activision

Amazon Games

Annapurna Interactive

Bandai Namco Enterainment

Battlestate Games

Blizzard Entertainment

Capcom

Devolver Digital

Dotemu

Electronic Arts

Epic Games

Finji

Frontier

Gearbox Publishing

Hi-Rez Studios

Innersloth

Kock Media

Mediatonic

MiHoYo

PlayStation

Psyonix

Raw Fury

Riot Games

Saber Interactive

Sega

Steam

Square Enix

Tribeca Festival

Tencent Games

Warner Bros. Games

Ubisoft

Wizards of the Coast

Xbox

Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour avoir une idée plus précise de ce qui nous attend côté présentations durant ce mois de juin.