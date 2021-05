Le Summer Game Fest 2021 commencera le 10 juin à 20 heures

La saison des annonces est sur le point d’ouvrir avec le retour de l’E3, et comme l’année passée, Geoff Keighley nous offrira de quoi nous divertir avec son Summer Game Fest. L’événement avait annoncé qu’il reviendrait en juin, mais l’animateur donne aujourd’hui une date plus précise, avec un premier programme.

Un programme qui devrait être chargé

Welcome to #SummerGameFest 2021. The fun begins live on Thursday, June 10 with Kickoff Live! a spectacular world premiere showcase of announcements, hosted by @geoffkeighley with a performance by @weezer, Day fo the Devs and more.https://t.co/1ZwAhZ66ie pic.twitter.com/8RBfYt1364 — Summer Game Fest (@summergamefest) May 19, 2021

Le Summer Game Fest de cette année sera quelque peu différent de celui de l’année passée, dans la mesure où il ne durera que quelques jours durant le mois de juin, au lieu de s’étaler sur tout l’été.

L’événement commencera dès le 10 juin prochain, avec un showcase qui aura lieu à 20 heures, et qui promet de lever le voile sur une douzaine de « World Premiere ». L’émission devrait durer environ 2 heures. Le show comprendra également une performance musicale de Weezer.

It's official: #SummerGameFest returns starting on Thursday, June 10. Here's a first look at the more than 30 partners that will be updating fans this year with video game news and announcements. More to be announced! More at https://t.co/1ZwAhZ66ie pic.twitter.com/TESvhsztO1 — Summer Game Fest (@summergamefest) May 19, 2021

On découvre par la même occasion un aperçu des éditeurs et studios participants au Summer Game Fest (et pas forcément au showcase du 10 juin), avec en tête 2K Games, Ubisoft, PlayStation, Epic Games, Dotemu, Square Enix, et même miHoYo (Genshin Impact).