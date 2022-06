Summer Game Fest : Les 13 jeux d’horreur et survival-horror qui ont marqué l’événement

Il y a eu comme un vent d’horreur qui a soufflé sur le Summer Game Fest. Si vous avez regardé les différentes conférences de ce début du mois de juin, cela ne vous aurez pas échappé : les survival-horror sont de plus en plus nombreux, et les fans du genre vont avoir de quoi faire lors de ces prochains mois. Afin de faire un peu le tri dans les différentes annonces, nous avons regroupé les principaux jeux d’horreur qui vont sortir prochainement et qui se sont montrés lors du Summer Game Fest.

Voici 13 survival-horror à ne pas manquer en 2022 et au-delà. Notez bien que l’on englobe tous les jeux orientés horreur avec ce terme, pour mieux les regrouper.

The Callisto Protocol

Date : 2 décembre 2022

: 2 décembre 2022 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Précommander The Callisto Protocol

Le nouveau roi du survival-horror dans l’espace, c’est peut-être lui. Développé par Glen Schofield, le papa de la série Dead Space, The Callisto Protocol a faite forte impression lors de ses passages au Summer Game Fest, avec un premier trailer captivant et une séquence de gameplay qui nous a permis de voir qu’on l’on était sans doute en face du Dead Space 4 qui n’a jamais existé.

Reprenant tous les aspects de la série d’Electronic Arts, avec un héros coincé dans l’espace, des créatures étranges que l’on peut découper, une mise en scène gore à souhait et même une barre de vie affichée dans le dos du personnage, nul doute que le jeu est une suite spirituelle de Dead Space qui devrait attirer l’oeil de tous les amateurs de survival-horror. Et en plus de cela, il ne faudra pas l’attendre trop longtemps, puisqu’il est l’un des rares jeux à sortir cette année.

Routine

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series

Des survival-horror dans l’espace, il y en a eu un paquet durant le Summer Game Fest, mais s’il y a bien un jeu que l’on attendait plus, c’est Routine. Annoncé il y a de cela presque dix ans, le jeu d’horreur est venu nous surprendre avec un nouveau trailer bien angoissant.

Se présentant comme un FPS se déroulant sur une base lunaire abandonnée, Routine promet de nous faire sursauter avec ses robots terrifiants qui hantent les lieux, et qui ne feront qu’une bouchée de notre personnage. Armé uniquement de son outil d’assistance pour cosmonaute, notre protagoniste devra avant tout fuir ces menaces et se cacher pour espérer survivre.

Fort Solis

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Le troisième survival-horror de l’espace présent chez Geoff Keighley (oui, ça commence à faire beaucoup), c’était Fort Solis. Auréolé d’un casting vocal d’exception, avec la présence de Troy Baker (The Last of Us) et Roger Clark (Red Dead Redemption 2), le titre se présentera comme une aventure spatiale où l’on ira aussi explorer une station abandonnée pas si abandonnée, mais cette fois-ci sur Mars.

Du peu que l’on a pu en voir, Fort Solis mettra avant tout l’accent sur sa narration, plus que sur l’action. On aura donc des choix à faire qui vont amener plusieurs scénarios possibles, et ce sera à nous de choisir où nous rendre parmi les neuf structures qui composent la base.

Resident Evil 4 Remake

Date : 24 mars 2023

: 24 mars 2023 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

A force d’entendre des rumeurs à son sujet, l’annonce de Resident Evil 4 Remake n’a pas surpris grand monde, mais elle a tout de même enthousiasmé tous les fans de cette épisode devenu culte. Cette réinvention du quatrième opus a dévoilé ses premières images lors du State of Play, avant de nous en dire plus pendant le Capcom Showcase.

On a certes, pas découvert énormément de choses à son sujet, mais on peut voir que le travail de remake est aussi plaisant que sur Resident Evil 2 et 3, et la promesse d’un gameplay remis au gout du jour a aussi de quoi nous rendre curieux. On attend maintenant de voir quels changements seront apportés à l’histoire, mais d’ici là, on se repasse sa première bande-annonce en boucle.

Layers of Fears

Date : Début 2023

: Début 2023 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

On les attendait sur Silent Hill, potentiellement sur Silent Hill 2 Remake, mais Bloober Team revient à ses premiers amours avec Layers of Fears. Un titre qui a fuité quelques jours avant son annonce, et qui nous promet un retour aux origines de la saga, avec un épisode très centré sur la peur psychologique et une histoire inédite à découvrir.

Il s’agit là d’un des premiers jeux du genre à utiliser l’Unreal Engine 5 afin de nous coller encore plus de sueurs froides, et nous immerger davantage dans cet univers inquiétant,qui va jouer sur le côté viscéral de certains événements pour nous terrifier.

Aliens: Dark Descent

Date : 2023

: 2023 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Bon, on l’avoue on triche un peu, Aliens: Dark Descent n’est pas un survival-horror à proprement parler, mais on était obligé d’en parler étant donné qu’il aura lui aussi marqué le Summer Game Fest, et qu’il adapte l’une des plus grandes licences de l’horreur de tous les temps.

Le titre se présente donc plus comme un jeu d’action stratégique en temps réel avec une vue isométrique, dans lequel on sera amené à contrôler nos coéquipiers en leur donnant des ordres, en choisissant leur classe et en leur évitant de mourir, car chaque mort est définitive. On devra aussi gérer notre base pour trouver de nouvelles technologies et de nouvelles compétences pour nos soldats, afin de ne pas servir de pâtée pour les Xenomorphes.

ILL

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Probablement le jeu le plus gore et dégoutant de cette liste, ILL est venu conclure la présentation du Future Games Show avec un trailer qui avait de quoi retourner l’estomac, et qui n’hésite pas à verser dans le body-horror.

Âmes sensibles s’abstenir donc, puisque l’Unreal Engine 5 est là pour rendre le tout encore un peu plus réaliste, avec une vue à la première personne qui n’arrange rien et des éclairages qui devraient nous faire sursauter. Pas de doute, ILL n’est pas fait pour tout le monde, mais celles et ceux qui veulent une expérience de jeu terriblement gore seront au rendez-vous.

Daymare 1994: Sandcastle

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Histoire de rester sur Resident Evil, autant parler de Daymare 1994: Sandcastle, qui s’inspire très, mais alors très fortement de la saga de Capcom. Difficile de le nier en regardant quelques images de gameplay du jeu, qui reprend une vue en TPS et des environnements clos, avec un système d’inventaire et des énigmes qui frôlent presque la copie.

Mais on l’a bien vu avec Daymare 1998, dont Daymare 1994: Sandcastle est le préquel, la série sait rendre hommage à Resident Evil sans pour autant n’être qu’une pâle imitation. On espère que cet épisode le prouvera une nouvelle fois.

Scorn

Date : 21 octobre 2022

: 21 octobre 2022 Plateformes : PC – Xbox One – Xbox Series

Chez Microsoft, c’est Scorn qui a fait sensation. Ce n’est clairement pas la première fois que l’on attend parler du jeu, qui a été maintes et maintes fois repoussé, mais durant le Xbox-Bethesda Games Showcase, le titre a enfin donné une date de sortie définitive.

Scorn nous a ensuite présenté quelques images de son univers poisseux et cra-cra imaginé par Hans Ruedi Giger, où l’exploration sera plus importante que la partie action du jeu, même si l’on aura droit à quelques armes aliens pour nous défendre. C’est certes tout gris, mais celles et ceux qui recherchent une expérience viscérale et angoissante devraient assurément y jeter un oeil, surtout que le titre sera compris dans le Xbox Game Pass à sa sortie.

The Texas Chain Saw Massacre

Date : 2023

: 2023 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Basé sur le film du même nom, à savoir Massacre à la tronçonneuse en français, The Texas Chainsaw Massacre s’est à nouveau montré brièvement lors du Xbox-Bethesda Games Showcase Extended afin de nous préciser sa période de sortie et les plateformes visées.

Le jeu reprendra alors le concept de jeu d’horreur à gameplay asymétrique, avec un joueur qui incarne le tueur Leatherface, et les autres qui doivent lui échapper. Et même si le tout se joue à plusieurs, le titre devrait tout de même offrir son lot d’angoisses, avec des situations terrifiantes et des survivants qui seront aussi fragiles qu’une brindille.

MADiSON

Date : 8 juillet 2022

: 8 juillet 2022 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

MADiSON, on l’aura vu à toutes les sauces durant ces dernières conférences. Et pour cause, le jeu était censé nous arriver en ce mois de juin, avant d’être repoussé au tout début du mois de juillet. Et pour se faire pardonner de son retard, il n’a pas hésité à nous en montrer bien plus.

Le jeu base tout son gameplay sur la prise de différents clichés, qu’il faudra ensuite analyser pour avancer. Il faudra alors tout faire pour échapper aux manigances d’un démon, qui nous force à accomplir un rituel des plus sanglants en son nom, avec un dénouement que l’on imagine être très glauque.

Luto

Date : 2022

: 2022 Plateformes : PC – PS4 – PS5

A en voir les images qu’il a pu nous présenter lors du Future Games Show, Luto veut à coup sûr devenir l’héritier de P.T. Il suffit de jeter un oeil à la mise en scène du titre et à son ambiance malsaine pour se rendre compte que le projet de jeu avorté de Kojima a donné quelques idées au studio Broken Bird Games.

On devra alors arpenter une maison labyrinthique où l’on hésitera certainement avant d’ouvrir chaque porte, avec des fantômes qui rôdent au détour d’un couloir. Rien de bien surprenant pour un jeu qui veut traiter du deuil, mais qui veut le faire en nous donnant quelques cauchemars.

Killer Frequency

Date : 2022

: 2022 Plateformes : PC (Meta Quest 2)

On termine par un peu de réalité virtuelle grâce à Killer Frequency, le nouveau jeu de Team 17 à destination du casque Meta Quest 2. On incarnera ici un DJ Radio qui va devoir aidé des personnes à survivre au téléphone, ce qui veut dire que l’on sera amené à faire des choix qui auront de graves conséquences, avec plusieurs fins à la clé.

On pourra aussi explorer la station de radio en pleine nuit, afin d’y résoudre quelques énigmes et de sursauter à chaque fois qu’une ampoule fera des siennes, le tout sur fond de musique des années 80.

Voilà de quoi nous donner quelques sueurs froides afin de supporter la canicule de cette été. Une chose est sûre, le genre du survival-horror promet d’être plus riche que jamais au cours de ces prochains mois, avec autant de jeux indés que de AAA qui n’auront pour but que de nous flanquer une belle frousse. Et vous, quels jeux d’horreur retenez-vous ?