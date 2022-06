Resident Evil 4 Remake montre un tout petit peu de nouvelles images avec Leon et du gameplay

Le Capcom Showcase avait beau mettre plusieurs jeux en avant, la star de la conférence, c’était avant tout Resident Evil 4 Remake. Annoncé lors du dernier State of Play après des mois de rumeurs, ce remake a montré ses premières images chez Sony tout en nous promettant de nous en révéler un peu plus aujourd’hui. Son passage durant le showcase fut cependant assez bref et chiche en nouvelles images, mais on a tout de même pu en découvrir un tout petit peu plus.

Leon fait le beau sur ces nouvelles images

On a tout d’abord revu le premier trailer du jeu avant d’avoir droit à quelques images de gameplay pour ce Resident Evil 4 Remake (à la 56ème minute de la vidéo ci-dessus), entrecoupées par des explications sur le scénario de cet épisode, que l’on commence à bien connaître malgré le fait que l’on nous tease quelques modifications.

Ce passage était donc avant tout centré sur Leon et sur son look dans ce remake, et Yasuhiro Anpo, le réalisateur de cet épisode, ainsi que Yoshiaki Hirabayashi, producteur sur le jeu, étaient aussi là pour nous indiquer que les ennemis ont eu droit à un nouveau design pour le remake. Pour ce qui est du gameplay, il faudra se contenter d’un court passage dans les bois avant d’en découvrir davantage plus tard cette année.

Pour rappel, Resident Evil 4 Remake sera disponible le 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.