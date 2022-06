Accueil » Actualités » MADiSON : Le jeu d’horreur est légèrement repoussé et lâche un trailer de gameplay

Annoncé il y a un peu moins d’un an, MADiSON est un nouveau jeu d’horreur en vue à la première personne. Attendu par les amateurs du genre, celui-ci a suscité pas mal d’intérêt avec ses précédentes bandes annonces, montrant une ambiance sombre et glaçante. A l’occasion de l’IGN Summer of Gaming, le titre a dévoilé un nouveau trailer tout en partageant une mauvaise nouvelle.

L’horreur attendra début juillet

Après plusieurs reports, MADiSON était initialement prévu pour fin juin. Finalement, il faudra attendre un peu plus : pas de panique, le titre est décalé de quelques jours seulement, et est désormais prévu le 8 juillet. Ce report s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce qui nous montre plusieurs scènes censées nous hérisser les poils.

L’ambiance semble maîtrisée dans ce jeu d’horreur à la première personne. L’objectif des développeurs est de nous offrir une aventure psychologique qui mise sur l’immersion. Pour renforcer ce sentiment d’oppression, on aura un appareil photo où il faudra prendre des photos, les développer et résoudre diverses énigmes.

MADiSON sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et devrait avoir droit à une version physique sur consoles. La date de sortie est désormais fixée au 8 juillet.