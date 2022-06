Daymare 1994: Sandcastle continue à se la jouer Resident Evil dans un nouveau trailer

Le Guerrilla Collective de cet été a une nouvelle fois été riche en présentations de jeux, peut-être même trop. S’il était difficile de trier entre toutes ces annonces, on pourra tout de même retenir le passage de Daymare 1994: Sandcastle, le prologue de Daymare: 1998 qui a été dévoilé il y a quelques mois. On a donc eu droit à un nouveau trailer de gameplay (relayé ici par IGN), qui, une fois de plus, montre clairement que la saga s’inspire allégrement de la série Resident Evil.

Exit S.T.A.R.S., place à H.A.D.E.S

Ce TPS nous montre donc quelques niveaux et des phases d’action ainsi que son système d’inventaire, qui a bien du mal à ne pas nous faire penser à celui de la série de Capcom.

Pour rappel, Daymare 1994: Sandcastle nous placera dans la peau de l’agent spécial Dalila Reyes, qui va s’infiltrer au sein d’un centre de recherche militaire le plus secret des États-Unis et y croiser tout un tas de créatures bien inquiétantes, comme des ennemis nommés Decoys, que l’on pourra mitrailler dans tous les sens ou geler avec quelques gadgets.

Daymare : 1994 Sandcastle sera disponible sur PC (Steam et GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series à une date encore indéterminée.