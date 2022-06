Fort Solis, nouveau jeu d’horreur annoncé au Summer Game Fest

C’est à croire que tous les jeux de science-fiction horrifiques se sont passé le mot pour apparaître au cours de la conférence du Summer Game Fest. Après l’annonce d’un certain Aliens : Dark Descent, que personne n’attendait vraiment on ne va pas se mentir, ce fut au tour de The Callisto Protocol de monter sur scène pour un peu de gameplay. Peu après, un certain Fort Solis faisait son entrée, un projet qui en a montré peu, mais suffisamment pour annoncer la couleur.

Quand The Thing rencontre System Shock ?

Il faudra se contenter de ce court trailer d’un peu plus d’une minute pour Fort Solis, et c’est bien dommage, car l’ambiance qu’on nous tease a de quoi faire saliver tout mordu de jeu d’horreur. Ce que l’on sait pour le moment, c’est qu’il s’agira d’un Third Person Shooter porté sur la narration et sur l’horreur, tournant sous Unreal Engine 5.

On peut néanmoins émettre quelques suppositions sur la base de ce que présente cette petite minute. Tout porte à croire que les personnages qu’on nous présente sont sur une planète étrangère, en proie à une menace qui n’a rien d’humaine. Les cinéphiles auront peut-être un arrière goût de The Thing dans la bouche, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Notez que Fort Solis est développé par Fallen Leaf Studio, dont c’est le premier projet dévoilé. Pour le moment, le titre n’est annoncé que sur Steam, et nous invite d’ailleurs à l’ajouter à notre wishlist à la fin du trailer. Quant à sa période de sortie, elle n’a pas encore été évoquée.