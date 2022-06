Luto, qui nous fera frissonner sur PC et consoles PlayStation dès cette année, dévoile un peu de gameplay horrifique

Nous sommes en pleine période de non-E3 et les conférences de divers horizons s’enchainent depuis plusieurs joueurs. Ce samedi 11 juin, c’était au tour du Future Games Show et ses 40 jeux présentés (comme par exemple Bramble: The Mountain King) dont le très étonnant mais effrayant Luto, littéralement Deuil en espagnol, et qui nous fait penser à un certain Silent Hill P.T.

Annoncé l’année dernière, cette conférence était l’occasion pour les équipes de Broken Bird Games de nous rappeler que leur jeu est toujours en développement et qu’il sortira sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5 dès cette année.

Chair de poule garantie

Dans ce trailer, nous dirigeons notre personnage à travers notre maison dont nous sommes incapables d’en sortir de prime abord. A nous d’arpenter pièces et couloirs afin de trouver la sortie. Ce ne sera pas sans un petit peu d’angoisse que nos sens seront mis à rude épreuve, dans une expérience permettant au deuil de la perte d’un être cher de s’exprimer par l’anxiété et la dépression.

Veuillez noter dans vos agendas la fin d’année 2022 pour Luto, un nouveau jeu horrifique en vue à la première personne, à sortir sur PC et en exclusivité consoles sur PS4 et PS5.