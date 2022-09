Suikoden : Le producteur Yasuo Daikai souhaite que la série continue avec de nouveaux jeux

L’annonce de Konami pour le Tokyo Game Show concernait bien la série Suikoden, mais seulement pour un remaster des deux premiers épisodes. Alors oui, c’est sans doute mieux que rien étant donné que Konami ne produit pas beaucoup de jeux en ce moment, et que c’est assez inespéré de voir cette licence être à nouveau mise en avant, mais ce n’est sans doute pas assez pour les fans de la première heure qui voudraient un peu d’inédit. Et ils ne sont visiblement pas les seuls.

Un remaster qui va déterminer le futur de la licence ?

Interviewé par IGN à l’occasion de cette annonce au Tokyo Game Show, le producteur de ce remaster, Yasuo Daikai, a lui aussi exprimé son envie de voir Konami produire plus de jeux Suikoden à l’avenir :

« Je ne peux rien dire de précis pour le moment, mais nous ne voulons pas vraiment que tout cela se termine avec le remaster. Alors oui, j’aimerais vraiment continuer à faire plus de jeux Suikoden à l’avenir. Nous espérons donc que tous nos fans nous soutiendront, et nous espérons que nous pourrons tenir ces promesses et que vous pourrez en profiter. »

L’appel est donc lancé, et il ne tient maintenant qu’à Konami de voir si la série peut être relancée ou non. Les chiffres de ventes du remaster seront sans doute déterminants pour cela, afin de jauger l’intérêt du public. Rendez-vous donc en 2023 pour voir ce que vaut Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars et si la série aura un avenir après ce dernier.